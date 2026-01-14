Noemi diventa suora a 32 anni. “Ho avuto dubbi, paure, desideri. La mia famiglia? Non la prese bene”.

A 32 anni, Noemi Trabalza ha deciso di entrare tra le Suore della Sacra Famiglia di Spoleto, compiendo il suo primo voto religioso nel santuario di Cannaiola di Trevi. Dopo aver affrontato dubbi e paure, ha scelto di dedicare la sua vita alla spiritualità, in un percorso accompagnato da una forte determinazione. La sua scelta, avvenuta davanti all’arcivescovo e alla comunità, ha rappresentato un momento di profonda riflessione e impegno personale.

Trevi (Perugia), 14 gennaio 2026 – Noemi Trabalza ha 32 anni. Lo scorso 8 dicembre 2025, nel santuario del beato Pietro Bonilli a Cannaiola di Trevi, ha emesso la prima professione tra le Suore della Sacra Famiglia di Spoleto, nelle mani della superiore generale madre Marina Zinnanti, all’interno di una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Renato Boccardo. Lei, di Cannaiola, fin da piccola ha frequentato la scuola comunale di danza a Borgo Trevi nei corsi di classico e moderno e anche la scuola di musica “B. Pietro Bonilli” a Cannaiola studiando pianoforte. “La danza e la musica sono due delle mie più grandi passioni che, a malincuore, ho dovuto lasciare per concentrarmi sugli studi liceali”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

