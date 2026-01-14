Nigeria-Marocco dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della semifinale

La semifinale tra Nigeria e Marocco della Coppa d'Africa si può seguire oggi in diretta su canali e piattaforme di streaming dedicati. Di seguito, orario, formazione e modalità di visione per chi desidera seguire l'incontro. L'incontro mette a confronto l'attacco dei nigeriani e la solida difesa marocchina, offrendo un'importante occasione di analisi calcistica.

