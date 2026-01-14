Niente ricorso, Chiara Petrolini resta ai domiciliari col braccialetto elettronico.

Chiara Petrolini rimane agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, dopo che la procura ha deciso di non presentare ricorso contro la decisione del tribunale del Riesame. La misura, ora esecutiva, permette di monitorare la sua posizione senza ricorrere a ulteriori provvedimenti restrittivi. Questa scelta conferma l’adozione di strumenti di controllo più leggere, in attesa di eventuali sviluppi nel procedimento giudiziario.

Nessun ricorso. Chiara Petrolini resta ai domiciliari ma con il braccialetto elettronico. La procura ha applicato il dispositivo dopo la decisione del tribunale del Riesame, che era diventata esecutiva. Niente appello dopo l'ultima decisione del Tribunale, dunque, che adesso diventa definitiva. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

