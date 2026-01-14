Niente lezioni sulla ribellione iraniana da chi applaude Trump e gli omicidi degli oppositori grazie

È importante mantenere un dialogo improntato a coerenza e rispetto. Criticare le repressioni in Iran e Venezuela richiede attenzione e solidarietà, senza però dimenticare il valore delle libertà fondamentali anche nei nostri paesi. L’equilibrio tra sostegno ai diritti umani e consapevolezza delle proprie responsabilità è essenziale per un confronto costruttivo e credibile.

