Nella prima puntata del 2026 di TennisMania, il format di approfondimento sul canale YouTube di OA Sport, Dario Puppo analizza l'ultima vicenda di Nick Kyrgios, definendola una

Nella prima puntata del 2026 di TennisMania, format di approfondimento sul canale YouTube di OA Sport, Dario Puppo non ha fatto sconti. Il giornalista e telecronista di Eurosport ha affrontato diversi temi caldi del tennis mondiale, partendo subito dall’esibizione di Seul tr a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. “Bisogna essere chiari, quella vista in Corea è stata l’esibizione più pura possibile”, ha premesso Puppo, spiegando di non essere un grande estimatore di questo tipo di eventi tra due giocatori che rappresentano il presente e il futuro del circuito. “Io, sinceramente, non vorrei più vedere match del genere tra loro in questa fase — ha aggiunto — Quando ho visto Sinner appoggiare un colpo vicino alla rete invece di chiuderlo, per me l’interesse è crollato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nick Kyrgios umiliato ancora: "Battaglia dei fessi!"

