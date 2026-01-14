Nick Aldis e quel desiderio di tornare sul ring | Sono tutt’altro che finito

Nick Aldis, attualmente General Manager di SmackDown, ha deciso di chiarire il suo futuro nel wrestling. Nonostante il successo in questa nuova veste, molti tifosi si chiedono se tornerà a calcare il ring. In una recente dichiarazione, Aldis ha confermato di non essere ancora finito nel mondo del wrestling, lasciando aperta la possibilità di un suo ritorno sul ring in futuro.

Nick Aldis sta vivendo un ottimo momento come General Manager di SmackDown, ma i fan continuano a chiedersi se un giorno tornerà anche sul ring e ora, finalmente, abbiamo una risposta direttamente da lui. Durante un’apparizione del 13 gennaio al podcast Keepin’ It 100, Aldis ha parlato apertamente della possibilità di un ritorno sul ring in WWE. Quando Konnan gli ha chiesto se dietro le quinte si fosse mai discusso di un suo ritorno come wrestler, Aldis ha ammesso che l’argomento non è mai stato affrontato, ma questo non significa che la porta sia chiusa: “Non se n’è parlato né in un senso né nell’altro” ha spiegato Aldis. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

