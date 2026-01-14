New York Ice arresta dipendente del Comune Mamdani chiede l’immediato rilascio | Attacco alla città
Un dipendente del consiglio comunale di New York è stato arrestato dall’ICE mentre si presentava in tribunale di Long Island per il rinnovo del permesso di soggiorno. Mamdani chiede l’immediato rilascio, definendo l’azione come un attacco alla città. La vicenda solleva interrogativi sulle politiche di immigrazione e sul rispetto delle procedure legali nelle operazioni di enforcement.
(Adnkronos) – Un dipendente del consiglio comunale di New York è stato arrestato dall'Ice dopo che si era recato ad un appuntamento per il suo permesso di soggiorno in un tribunale di Long Island. Lo ha denunciato la presidente del consiglio comunale, Julie Menin, spiegando che l'uomo di origine venezuelana, lavora come data analyst con .
New York, Ice arresta dipendente del Comune, Mamdani chiede l'immediato rilascio: "Attacco alla città" - Un dipendente del consiglio comunale di New York è stato arrestato dall'Ice dopo che si era recato ad un appuntamento per il suo permesso di soggiorno in un tribunale di Long Island. adnkronos.com
New York, dipendente del Consiglio comunale arrestato dall'ICE - In settimana, un dipendente del Consiglio comunale di New York è stato arrestato dalle autorità federali per l’immigrazione. msn.com
NYC Council ‘doing everything' to release staffer detained by ICE - An employee of the City Council was detained by federal immigration officials Monday during a routine appointment out on Long Island, according to city officials. msn.com
