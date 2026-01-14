New York Ice arresta dipendente del Comune Mamdani chiede l’immediato rilascio | Attacco alla città

Un dipendente del consiglio comunale di New York è stato arrestato dall’ICE mentre si presentava in tribunale di Long Island per il rinnovo del permesso di soggiorno. Mamdani chiede l’immediato rilascio, definendo l’azione come un attacco alla città. La vicenda solleva interrogativi sulle politiche di immigrazione e sul rispetto delle procedure legali nelle operazioni di enforcement.

(Adnkronos) – Un dipendente del consiglio comunale di New York è stato arrestato dall'Ice dopo che si era recato ad un appuntamento per il suo permesso di soggiorno in un tribunale di Long Island. Lo ha denunciato la presidente del consiglio comunale, Julie Menin, spiegando che l'uomo di origine venezuelana, lavora come data analyst con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

