Nevicata da record in Svezia | il cumolo di neve supera i due metri e l’uomo ci sprofonda dentro Il video è virale

In Svezia, le recenti nevicate record hanno generato cumuli di neve che superano i due metri di altezza, creando ambienti estremi e insoliti. In alcune zone, la neve ha raggiunto livelli tali da sovrastare una persona alta 1,97 metri, suscitando interesse e curiosità. Questo fenomeno testimonia le intensità delle nevicate recenti e l’impatto sul territorio svedese.
Un cumolo di neve così alto da superare anche la testa di un uomo alto 1.97 metri. Succede in Svezia dove le nevicate record degli ultimi giorni hanno portato, in alcune aree, a un manto nevoso molto alto. Il video che testimonia l’accumulo è diventato virale: nella clip @djstorken avanza nella neve fino a essere totalmente ricoperto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
