Nevicata da record in Svezia | il cumolo di neve supera i due metri e l’uomo ci sprofonda dentro Il video è virale

In Svezia, le recenti nevicate record hanno generato cumuli di neve che superano i due metri di altezza, creando ambienti estremi e insoliti. In alcune zone, la neve ha raggiunto livelli tali da sovrastare una persona alta 1,97 metri, suscitando interesse e curiosità. Questo fenomeno testimonia le intensità delle nevicate recenti e l’impatto sul territorio svedese.

