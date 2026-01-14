Nevicata da record in Svezia | il cumolo di neve supera i due metri e l’uomo ci sprofonda dentro Il video è virale

Da ilfattoquotidiano.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Svezia, le recenti nevicate record hanno generato cumuli di neve che superano i due metri di altezza, creando ambienti estremi e insoliti. In alcune zone, la neve ha raggiunto livelli tali da sovrastare una persona alta 1,97 metri, suscitando interesse e curiosità. Questo fenomeno testimonia le intensità delle nevicate recenti e l’impatto sul territorio svedese.

Un cumolo di neve così alto da superare anche la testa di un uomo alto 1.97 metri. Succede in Svezia dove le nevicate record degli ultimi giorni hanno portato, in alcune aree, a un manto nevoso molto alto. Il video che testimonia l’accumulo è diventato virale: nella clip @djstorken avanza nella neve fino a essere totalmente ricoperto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nevicata da record in svezia il cumolo di neve supera i due metri e l8217uomo ci sprofonda dentro il video 232 virale

© Ilfattoquotidiano.it - Nevicata da record in Svezia: il cumolo di neve supera i due metri e l’uomo ci sprofonda dentro. Il video è virale

Leggi anche: Cosa ci fa una Ferrari sul balcone? Il video della macchina parcheggiata “dentro casa” a Vienna diventa virale

Leggi anche: Nevicata record a Prato Nevoso: oltre tre metri di coltre bianca nella località piemontese

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.