Neres entra e poi esce subito in Napoli-Parma | il motivo

Durante la partita tra Napoli e Parma, Neres è entrato in campo per poi uscire subito, suscitando curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. L’episodio, inatteso, ha attirato l’attenzione per la sua brevità e il contesto in cui si è verificato, lasciando spazio a diverse interpretazioni. Un momento che ha catturato l’interesse di appassionati e commentatori, evidenziando le dinamiche imprevedibili di una gara di calcio.

Durante Napoli-Parma è successo un episodio che ha lasciato tifosi e giocatori, compagni e non, piuttosto sorpresi. David Neres, inserito in campo da Stellini su indicazione di Conte al minuto 59, è stato richiamato in panchina appena mezz'ora dopo, con il capitano Giovanni Di Lorenzo che incredulo ha chiesto spiegazioni in campo.

Napoli-Parma 0-0: entra Lucca per gli ultimi 5 minuti - premi F5 per aggiornare la pagina o CLICCA QUI per viverla con noi su RadioTuttoNapoli. tuttonapoli.net