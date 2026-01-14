Neres entra e poi esce subito in Napoli-Parma | il motivo
Durante la partita tra Napoli e Parma, Neres è entrato in campo per poi uscire subito, suscitando curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. L’episodio, inatteso, ha attirato l’attenzione per la sua brevità e il contesto in cui si è verificato, lasciando spazio a diverse interpretazioni. Un momento che ha catturato l’interesse di appassionati e commentatori, evidenziando le dinamiche imprevedibili di una gara di calcio.
Durante Napoli-Parma è successo un episodio che ha lasciato tifosi e giocatori, compagni e non, piuttosto sorpresi. David Neres, inserito in campo da Stellini su indicazione di Conte al minuto 59, è stato richiamato in panchina appena mezz’ora dopo, con il capitano Giovanni Di Lorenzo che incredulo ha chiesto spiegazioni in campo. La mossa ha . 🔗 Leggi su Sportface.it
