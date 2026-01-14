Neney Santos | in Italia uno dei maestri del percussionismo brasiliano

Neney Santos è riconosciuto come uno dei principali percussionisti brasiliani presenti in Italia, portando la tradizione del percussionismo brasiliano nel nostro paese. La sua esperienza e competenza contribuiscono a diffondere e valorizzare questa forma d’arte, offrendo un contributo autentico e qualificato alla scena musicale italiana. Questo articolo approfondisce il percorso e l’importanza di Neney Santos nel panorama musicale, evidenziando il suo ruolo come punto di riferimento nel settore.

