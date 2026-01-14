Nella terra del verdicchio Doc nasce il corso di Viticoltura ed Enologia
Nel cuore della zona di produzione del Verdicchio dei Castelli di Jesi, nasce il corso di Viticoltura ed Enologia. Un percorso formativo pensato per offrire ai giovani un’opportunità di specializzazione nel settore vitivinicolo, importante per l’economia locale. La proposta mira a valorizzare le competenze tecniche e scientifiche necessarie per operare in un settore strategico e in continua evoluzione.
MONTE ROBERTO – Nasce nel cuore della zona di produzione della Doc del Verdicchio dei Castelli di Jesi, un nuovo percorso di studi e l’opportunità per i giovani di accedere a una formazione qualificata in un settore strategico per l’economia e l’occupazione.Con l’anno scolastico 2026-2027 si. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
