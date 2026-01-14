Nel cuore di Ancona le riprese di Resti solo tu video dell' ultimo singolo di Matteo Greco

Nel centro di Ancona, si sono svolte le riprese del videoclip di

ANCONA – Un barman dietro al bancone in una sera come tante e una cliente che fa il suo ingresso nel locale, con un gioco di sguardi e il seguente colpo di fulmine a traghettare la storia verso un finale tutto da scoprire. Questo il cuore del nuovo video di Matteo Greco, tratto dal singolo “Resti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Matteo Vichi è il nuovo rappresentante del Comune di Ancona nel Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale

Leggi anche: Al via le riprese del film "Tutto l'universo", girato tra le province di Pesaro e Ancona

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ancona, il Natale con i poveri, la baia nel cuore. «Fratello e amico: don Edo Menichelli uno di noi» - Definizioni che corrono in bocca ai fedeli, e non solo, che hanno conosciuto e apprezzato per le sue doti umane il ... corriereadriatico.it

Due irriducibili tifosi dell'SSC Ancona ieri allo stadio Grazie di cuore alla società per gli abbonamenti facebook