Nel cuore di Ancona le riprese di Resti solo tu video dell' ultimo singolo di Matteo Greco
Nel centro di Ancona, si sono svolte le riprese del videoclip di
ANCONA – Un barman dietro al bancone in una sera come tante e una cliente che fa il suo ingresso nel locale, con un gioco di sguardi e il seguente colpo di fulmine a traghettare la storia verso un finale tutto da scoprire. Questo il cuore del nuovo video di Matteo Greco, tratto dal singolo “Resti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
