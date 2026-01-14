Nel centro storico di Roma scatta il limite dei 30 km h | quali sono le strade coinvolte

A partire da giovedì 15 gennaio, nel centro storico di Roma entrerà in vigore il limite di velocità di 30 km/h, come stabilito dalla recente delibera. I cartelli indicativi sono stati installati e la misura riguarda le strade all’interno della Zona a Traffico Limitato. Questa modifica mira a migliorare la sicurezza e la qualità dell’aria nel cuore della città, coinvolgendo specifiche arterie cittadine.

La delibera è stata firmata e i cartelli sono pronti. A partire da domani, giovedì 15 gennaio, scatterà il nuovo limite di 30 chilometri orari nel centro storico di Roma, all’interno della Ztl. La novità riguarderà anche le arterie più grandi, come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro di Marcello e del Traforo. Con l’entrata in vigore dei nuovi limiti, la Capitale si appresta a diventare l’ultima grande città italiana a sposare l’iniziativa di «città 30», che consiste nel ridurre da 50 a 30 kmh la velocità massima consentita nella maggior parte delle strade, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e rendere lo spazio più vivibile per pedoni e ciclisti. 🔗 Leggi su Open.online

