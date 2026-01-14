Nel centro storico di Roma scatta il limite dei 30 km h | quali sono le strade coinvolte
A partire da giovedì 15 gennaio, nel centro storico di Roma entrerà in vigore il limite di velocità di 30 km/h, come stabilito dalla recente delibera. I cartelli indicativi sono stati installati e la misura riguarda le strade all’interno della Zona a Traffico Limitato. Questa modifica mira a migliorare la sicurezza e la qualità dell’aria nel cuore della città, coinvolgendo specifiche arterie cittadine.
La delibera è stata firmata e i cartelli sono pronti. A partire da domani, giovedì 15 gennaio, scatterà il nuovo limite di 30 chilometri orari nel centro storico di Roma, all’interno della Ztl. La novità riguarderà anche le arterie più grandi, come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro di Marcello e del Traforo. Con l’entrata in vigore dei nuovi limiti, la Capitale si appresta a diventare l’ultima grande città italiana a sposare l’iniziativa di «città 30», che consiste nel ridurre da 50 a 30 kmh la velocità massima consentita nella maggior parte delle strade, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e rendere lo spazio più vivibile per pedoni e ciclisti. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Roma, nasce ‘Zona 30’: limite 30 km orari in Ztl centro storico
Leggi anche: Roma, al centro storico scatta la Zona 30 su tutte le strade
Roma, dal 15 Gennaio al centro storico scatta la Zona 30 su tutte le strade; Roma, da domani scatta la zona 30 nel centro storico e sulle arterie principali; Roma rallenta: limite di 30 km/h nella ztl del centro; Roma, in Centro limite di 30 km all’ora: ecco tutte le strade dove scatta il nuovo divieto.
Nel centro storico di Roma scatta il limite dei 30 km/h - L’assessore Patanè: "Così abbattiamo il rischio di mortalità" ... huffingtonpost.it
Roma, il centro storico Ztl diventa zona 30. Da giovedì 15 gennaio scatta il limite di velocità - La giunta ha deciso anche l’installazione di cinque nuovi autovelox sulla via Cristoforo Colombo, oltre a 175 attraversamenti pedonali e nuovi dispositivi elettronici per rilevare le infrazioni ... quotidiano.net
Nel centro storico di Roma scatta il limite dei 30 km/h dal 15 gennaio - Ieri è stata infatti firmata la determina del Comune che dà ufficialmente avvio al provvedimento. ansa.it
#Roma Da domani parte la zona 30 nel centro storico, all'interno della Ztl. Dal 15 gennaio il limite di velocità sarà di 30kmh. Il nuovo limite varrà anche sulle principali arterie, come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo. facebook
Da giovedì sarà attiva la “zona 30” in tutto il centro storico di Roma x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.