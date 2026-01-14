NBA i risultati della notte 14 gennaio | James torna a trascinare i Lakers OKC riesce a battere i San Antonio Spurs

Nella notte italiana si sono disputati sette incontri della NBA 2025-2026, con alcune variazioni nelle classifiche di Eastern e Western Conference. James ha guidato i Lakers a una vittoria, mentre OKC ha ottenuto un importante successo contro i San Antonio Spurs. Questi risultati riflettono l’andamento della stagione regolare, che prosegue con partite decisive e sfide sempre più intense.

Prosegue la regular season dell 'NBA 2025-2026. Nella notte italiana si sono disputati sette match che hanno contribuito a modificare le classifiche ad Est e ad Ovest. Andiamo insieme a scoprire i risultati delle partite da poco concluse e le migliori prestazioni dei giocatori della lega più importante del mondo. A Miami, gli Heat (21-19) hanno battuto i Phoenix Suns (24-16) per 127-121, al termine di un match equilibrato e ricco di parziali. Miami torna a vincere dopo tre ko consecutivi grazie ad una prestazione da 29 punti di Adebayo e quella di Powell con 27 punti e la tripla che ha chiuso il match.

NBA, risultati della notte: OKC batte San Antonio, i Lakers tornano a vincere - Dopo tre sconfitte su tre nel mese di dicembre, Oklahoma City batte per la prima volta San Antonio, guidata dai 34 punti di Shai Gilgeous- sport.sky.it

NBA, i risultati della notte. Gli Spurs superano Boston, vittorie importanti di Clippers e Cleveland - Grande colpo esterno dei San Antonio Spurs, che ottengono una vittoria decisamente di valore sul campo dei Boston ... oasport.it

