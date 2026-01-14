Napolitano Store sigilli all’azienda del Re di TikTok La storia | dai telefonini in nero al blitz in Regione con Rita De Crescenzo

Napolitano Store, nota azienda del Re di TikTok, è finita sotto inchiesta. La vicenda riguarda la vendita di elettrodomestici e telefonini a prezzi bassi, effettuata principalmente tramite TikTok in contanti e con documenti falsi. La Guardia di Finanza ha sequestrato l’attività durante un blitz in Regione, dopo aver scoperto pratiche commerciali irregolari. L’indagine evidenzia rischi e illegalità nel commercio online.

Napoli, 14 gennaio 2026 – Elettrodomestici e telefonini venduti a prezzi stracciati su Tik Tok, ma rigorosamente in contanti e con fatture fasulle. A metterci la faccia era  Angelo Napolitano, l’imprenditore napoletano balzato agli onori della cronaca durante il blitz estivo  a l Consiglio regionale della Campania, insieme con la tiktoker Rita De Crescenzo, l’influencer diventata famosa per l’ invasione dei suoi follower a Roccaraso.  Con i riflettori dei social ben puntati in faccia, l’imprenditore era riuscito a fare lievitare gli affari della sua azienda: la  Napolitano Store, con sede Casalnuovo di Napoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

