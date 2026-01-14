Napoli riaperta via Caravaggio a Fuorigrotta | strada libera dai cantieri

È stata riaperta via Caravaggio a Fuorigrotta, Napoli, dopo i lavori di ripristino conclusi da Abc. La strada, che era rimasta chiusa a causa di una voragine aperta alla fine della scorsa settimana, ora è nuovamente accessibile al traffico. La riapertura permette di ripristinare la normale circolazione nella zona e di garantire la sicurezza degli utenti.

