Napoli previsti quattro cambi rispetto al match con l’Inter | Mazzocchi titolare a destra

Il Napoli affronta oggi alle 18:30 il Parma nel recupero della 16ª giornata di campionato. Rispetto alla sfida con l’Inter, Mazzocchi prenderà il posto di titolare a destra, mentre sono previsti quattro cambi complessivi nella formazione. La partita rappresenta un'occasione importante per i partenopei di consolidare la posizione in classifica, con attenzione alle variazioni nella formazione rispetto alle ultime uscite.

Il Napoli giocherà contro il Parma oggi alle 18:30, per il recupero della 16esima giornata di campionato. Gli azzurri devono recuperare la gara che non hanno potuto disputare per la Supercoppa in Arabia. La probabile formazione del Napoli. Di seguito, la probabile formazione degli azzurri riportata da Sky Sport: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Ci sono dunque possibili quattro cambi rispetto alla formazione titolare contro l’Inter; Di Lorenzo dovrebbe scalare nei tre di difesa al posto di Beukema, con Mazzocchi che subentrerebbe sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Quattro cambi per il turn over. E Neres ritorna tra i convocati - In difesa c’e Buongiorno, sulle due fasce laterali Olivera e Mazzocchi. msn.com