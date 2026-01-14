Napoli-Parma | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli e Parma si affrontano nel recupero della 16ª giornata di Serie A, oggi, mercoledì 14 gennaio, al Maradona. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Di seguito, orario, probabili formazioni e dettagli su come seguire l'incontro, offrendo un'informazione chiara e precisa per gli appassionati di calcio.

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. La squadra partenopea sfida oggi, mercoledì 14 gennaio, il Parma – in diretta tv e streaming – al Maradona nel recupero della 16esima giornata di Serie A. Gli uomini di Conte sono reduci dal pareggio nel big match contro l'Inter, restando così a -4 dai nerazzurri capolisti, mentre .

