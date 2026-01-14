Napoli-Parma oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 14 gennaio, si disputa il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Napoli e Parma. La partita si gioca al Maradona, con il Napoli di Antonio Conte che torna in campo dopo l’impegno internazionale in Riad. Di seguito, orario, probabili formazioni e modalità di visione dell'incontro.

Torna in campo oggi 14 gennaio il Napoli di Antonio Conte, che riceve al Maradona il Parma per il recupero della 16esima giornata di serie A, che i partenopei non avevano potuto disputare perché impegnati a Riad nella Supercoppa. Il Napoli ha bisogno dei tre punti per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista e mantenere vive le speranze di scudetto. Rrhamani: “Ottima partita con l’Inter, ora atteggiamento giusto contro il Parma”. “ Inter-Napoli? Sicuramente dal punto di vista tattico abbiamo fatto un’ottima partita: abbiamo creato, ci siamo difesi bene, abbiamo gestito bene la palla. Gli episodi hanno deciso il risultato ed è giusto così: il campionato sarà lungo, ci sono ancora tante partite da giocare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

