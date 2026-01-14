Napoli-Parma LE ULTIME | Ondrejka riposa Estevez è pronto

Il confronto tra Napoli e Parma si avvicina, con alcune assenze e conferme nella formazione emiliana. Ondrejka resta in panchina, mentre Estevez si prepara a scendere in campo. Il Parma cerca punti importanti in un match che si preannuncia equilibrato, confidando nelle proprie qualità e nella determinazione di tutta la squadra.

Il Parma va a Napoli con la volontà di fare punti. Nella teoria, Carlos Cuesta ha detto chiaramente che ci proverà. Come? Lo vedremo stasera. Nella pratica, serve tradurre tutte le buone intenzioni e metterle sul prato del Maradona. Per la seconda trasferta di fila, con un solo allenamento nelle.

Napoli-Parma, le probabili formazioni: Spinazzola riposa, Lang scalpita - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli- tuttomercatoweb.com

Napoli-Parma probabili formazioni, i titolari per il recupero di Serie A: chi gioca al posto di Juan Jesus e le ultime su Neres - Rinviata per la partecipazione del Napoli alla Supercoppa Italiana, è tempo della partita tra la squadra Campione d'Italia e il Parma, quest'ultima reduce dal successo contro il Lecce. goal.com

#Lang, altra chance per restare: titolare in #NapoliParma x.com

Spazio a Noa Lang dal 1' contro il Parma Le ultimissime in vista di Napoli-Parma facebook

