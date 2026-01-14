Napoli-Parma LE ULTIME | Che rivoluzione! Rinaldi in porta

Nel match tra Napoli e Parma, i gialloblù affrontano la sfida con determinazione, puntando a ottenere un risultato positivo. Rinaldi si presenta come nuovo portiere, segnando un cambiamento importante nella formazione. Con la volontà di dimostrare il valore della squadra, Parma cerca di affrontare la partita con attenzione e concentrazione, consapevole delle sfide che lo attendono in un campo difficile come quello di Napoli.

Il Parma va a Napoli con la volontà di fare punti. Carlos Cuesta ha detto chiaramente che ci proverà. Come? Stravolgendo la formazione. Si torna alla difesa a tre, con Valenti capitano, Troilo e Circati. Ma la novità sta tra i pali: debutta in Serie A Filippo Rinaldi. In mediana torna Estevez. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Bologna-Parma LE ULTIME | Guaita in porta, esordio per Trabucchi Leggi anche: Napoli, le ultime dall’infermeria: recuperano Beukema e Olivera. Meret dovrebbe essere convocato per Napoli-Parma La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Napoli, Neres è rimasto a casa. La rivoluzione di Conte:Politano torna in avanti; Da Guido Rodriguez a Kessié e Tonali: la Juventus progetta la rivoluzione a centrocampo?; FLASH | Nuova rivoluzione al Manchester United: esonerato Ruben Amorim; Inter-Napoli, possibile mini rivoluzione in difesa per Conte: occhio a questo ballottaggio. Napoli-Parma LE ULTIME | Rivoluzione Cuesta, Rinaldi in porta - Si torna alla difesa a tre, con Valenti capitano, Troilo e Circa ... parmatoday.it

Napoli-Parma, le scelte di Conte e Cuesta: Lang dal 1’, rivoluzione gialloblù - Sono diverse le novità rispetto alla partita di domenica contro l'Inter con Lang di nuovo titolare e con Mazzocchi ... tuttonapoli.net

Napoli-Parma, pre-partita: Conte ne cambia 4! Rivoluzione Parma - premi F5 per aggiornare la pagina o CLICCA QUI per viverla con noi su RadioTuttoNapoli. tuttonapoli.net

Serie A, in campo Napoli-Parma. Alle 20:45 Inter-Lecce Recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025, al "Maradona" azzurri impegnati a non staccarsi dalla vetta. I nerazzurri provano la fuga. Segui la cronaca testuale su Rainews.it facebook

FOTO SHOW NM - Napoli-Parma, il nostro focus da bordocampo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.