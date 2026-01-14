Napoli-Parma le pagelle | McTominay prova a suonare la carica
Le pagelle di Napoli-Parma si concentrano sulle prestazioni dei giocatori, evidenziando un pareggio senza reti. Tra i protagonisti, McTominay si distingue cercando di infondere energia alla squadra. La valutazione complessiva è equilibrata, con giudizi che riflettono l’impegno e le dinamiche emerse sul campo durante l’incontro.
Le pagelle di Napoli-Parma 0-0:Milinkovic Savic 6Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6Mazzocchi 6, Lobotka 6, McTominay 6.5, Olivera 5.5Politano 5.5, Hojlund 5.5, Lang 5.5Spinazzola 6, Elmas 5.5, Neres 5.5, Vergara 6, Lucca svConte 5.5Fabbri 6IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: McTominay. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Pagelle Vis Pesaro Juventus Next Gen: Amaradio prova a suonare la carica, l’attacco di Brambilla non gira a dovere – VOTI
Leggi anche: Pagelle Napoli Parma: muro Rinaldi, McTominay non basta…VOTI
Le pagelle di Inter-Napoli: Lautaro opaco, McTominay leader azzurro; Inter-Napoli 2-2, pagelle e tabellino: McTominay indomabile, Dimarco nel prime, Akanji distratto, Lautaro spento, Hojlund spreca, Lang entra e decide; Inter-Napoli, le pagelle: Akanji fuori giri, 5. McTominay dominatore, 8; Inter-Napoli 2-2, le pagelle: McTominay (7,5) decisivo, Dimarco (7) straripante, Lang (6,5) entra bene, Lautaro (5) assente non giustificato.
Napoli-Parma 0-0, le pagelle: Hojlund ingabbiato, McTominay sfortunato. Rinaldi, che debutto - Deve rispondere solo a un paio di tiri telefonati e non ha. tuttomercatoweb.com
PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-PARMA 0-0: non è la Champions, ma Conte di mercoledì non riesce proprio a vincere - Parma, il racconto della partita del Maradona per recuperare quella saltata a causa della Supercoppa. calciomercato.it
Napoli-Parma 0-0, le pagelle: Lang (5) deludente, Rinaldi (7) parete decisive al debutto, McTominay (6) ci prova, Hojlund (5,5) - 0 al Maradona contro il Parma e inciampa ancora contro una "piccola", proprio come accaduto la scorsa settimana nel ... msn.com
Stellini: “Cambio Neres Ha sentito di nuovo dolore” #SkySport #SkySerieA #SerieA #NapoliParma #Napoli #Parma #Stellini #Neres x.com
Serie A, in campo Inter-Lecce: i nerazzurri provano la fuga. Napoli-Parma 0-0: azzurri fermati in casa raggiungono il Milan a quota 40 Recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/ facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.