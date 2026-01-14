Napoli-Parma le pagelle | McTominay prova a suonare la carica

Da napolitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Napoli-Parma si concentrano sulle prestazioni dei giocatori, evidenziando un pareggio senza reti. Tra i protagonisti, McTominay si distingue cercando di infondere energia alla squadra. La valutazione complessiva è equilibrata, con giudizi che riflettono l’impegno e le dinamiche emerse sul campo durante l’incontro.

Le pagelle di Napoli-Parma 0-0:Milinkovic Savic 6Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6Mazzocchi 6, Lobotka 6, McTominay 6.5, Olivera 5.5Politano 5.5, Hojlund 5.5, Lang 5.5Spinazzola 6, Elmas 5.5, Neres 5.5, Vergara 6, Lucca svConte 5.5Fabbri 6IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: McTominay. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

