Napoli-Parma gol annullato a McTominay | la spiegazione dell' arbitro Fabbri
Durante il match tra Napoli e Parma, l'arbitro Fabbri ha annullato un gol di McTominay. Dopo una breve consultazione al VAR, è stata presa questa decisione. La partita ha visto un inizio equilibrato, con il Napoli che aveva segnato, ma successivamente l'arbitro ha spiegato i motivi della sua scelta. Ecco i dettagli sulla decisione e il contesto della partita.
Il Napoli è andato in vantaggio per pochi minuti contro il Parma al Maradona. L'1-0 è durato poco, poi con il check, l'arbitro Fabbri ha comunicato la decisione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Napoli-Parma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol annullato a McTominay - Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
LIVE – Napoli-Parma 0-0, gol annullato per fuorigioco - 10' Gol Napoli: cross di Mazzocchi dalla destra, sfiora l'autogol un difensore che colpisce il palo. iamnaples.it
Annullato gol McTominay, giusto il fuorigioco su Mazzocchi? La moviola - Il gol del momentaneo vantaggio del Napoli contro il Parma è stato annullato per fuorigioco di Pasquale Mazzocchi. areanapoli.it
DISALLOWED - Mazzocchi offside in the build-up. #NapoliParma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
Serie A, in campo Napoli-Parma. Alle 20:45 Inter-Lecce Recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025, al "Maradona" azzurri impegnati a non staccarsi dalla vetta. I nerazzurri provano la fuga. Segui la cronaca testuale su Rainews.it facebook
