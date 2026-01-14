Napoli-Parma dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni del recupero

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli e Parma si affrontano oggi al Maradona per il recupero della 16ª giornata di Serie A. La partita, in programma alle 18:30, sarà trasmessa in diretta TV e streaming. Di seguito troverete le informazioni su orario, piattaforme e formazioni ufficiali per seguire l'incontro.

Il Napoli ospita il Parma oggi per il recupero della 16ª giornata di Serie A. L'incontro si giocherà al Maradona alle ore 18:30. Diretta TV solo su DAZN. C'è sempre Neres in dubbio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Parma-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Leggi anche: Roma-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dove vedere il recupero Napoli-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Napoli-Parma Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Napoli-Parma: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Napoli-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

napoli parma vederla oggiOggi in TV, dove vedere Inter-Lecce, Napoli-Parma e le semifinali di Coppa d'Africa - C'è del calcio da poter seguire in televisione anche in data odierna, mercoledì 14 gennaio 2025. tuttomercatoweb.com

napoli parma vederla oggiNapoliParma: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

napoli parma vederla oggiPronostico Napoli-Parma: dopo due giornate rifà capolino questo segno - Parma è un recupero di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.