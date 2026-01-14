Napoli-Parma | dove vederla in streaming gratis

Napoli-Parma è una delle sfide di recupero della 16ª giornata di Serie A, dopo il ventesimo turno. Per seguire l’incontro in streaming gratuito, è possibile consultare le piattaforme ufficiali dei club o i servizi autorizzati. È importante verificare sempre le fonti ufficiali per evitare rischi di illegalità e garantire una visione di qualità.

La Serie A non concede pause. Archiviato il ventesimo turno, il calendario riporta subito tutti in campo per i recuperi della 16ª giornata, quelli rimasti in sospeso per l'impegno di Napoli, Inter, Milan e Bologna in Supercoppa Italiana. Tra questi, uno snodo che pesa già sulla classifica e sulle ambizioni scudetto. Al Diego Armando Maradona, questa sera, va in scena Napoli-Parma, una partita che per i campioni d'Italia vale molto più di tre punti. Napoli-Parma: perché è una partita chiave. Il Napoli ha l'occasione di accorciare sull'Inter, impegnata nello stesso giorno nell'altro recupero. Un'opportunità preziosa, anche perché arriva davanti al proprio pubblico.

