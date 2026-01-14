Napoli-Parma Conte | Non torno sugli episodi ma qualcosa non funziona

In vista della sfida tra Napoli e Parma, Antonio Conte ha commentato il recente pareggio contro l’Inter. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di lasciarsi alle spalle gli episodi recenti e di concentrarsi immediatamente sulla partita odierna, considerando il breve tempo tra le due gare. L’attenzione è rivolta alla ripresa del ritmo e alla necessità di mantenere la concentrazione in vista delle prossime sfide.

Serie A, in campo Napoli-Parma. Alle 20:45 Inter-Lecce Recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025, al "Maradona" azzurri impegnati a non staccarsi dalla vetta. I nerazzurri provano la fuga. Segui la cronaca testuale su Rainews.it facebook

