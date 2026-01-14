Napoli-Parma Conte farà almeno tre cambi rispetto alla gara di Milano
Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma allo Stadio Diego Armando Maradona, dopo aver pareggiato contro l’Inter. In vista di questa partita, l’allenatore Conte dovrebbe effettuare almeno tre cambi rispetto alla formazione schierata contro i nerazzurri. La sfida rappresenta un’occasione per i partenopei di consolidare la posizione in classifica e migliorare il rendimento casalingo.
Il Napoli, dopo il pareggio esterno contro l'Inter, affronterà nel pomeriggio di oggi il Parma allo Stadio Diego Armando Maradona.
Cuesta elogia Conte: "Un riferimento assoluto" Alla vigilia di Napoli-Parma, Carlos Cuesta sceglie parole nette per descrivere Antonio Conte. "È un riferimento assoluto". Non è una formula di cortesia, ma una valutazione costruita sull'esperienza diretta. "Ha vi
