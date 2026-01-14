Napoli-Parma 0-0 | Segna McTominay ma Mazzocchi è in fuorigioco

Nel match tra Napoli e Parma, terminato 0-0, McTominay ha segnato, ma il gol è stato annullato per fuorigioco di Mazzocchi. Il Parma si presenta a Napoli con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, come confermato da Carlos Cuesta, che ha espresso la volontà di lottare fino alla fine per conquistare punti importanti. La partita ha mostrato un sostanziale equilibrio tra le due squadre.

Il Parma va a Napoli con la volontà di fare punti. Carlos Cuesta ha detto chiaramente che ci proverà. Come? Stravolgendo la formazione. Si torna alla difesa a tre, con Valenti capitano, Troilo e Circati. Ma la novità sta tra i pali: debutta in Serie A Filippo Rinaldi. In mediana torna Estevez. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Napoli-Parma, Mazzocchi: “Il mister non regala mai niente!” poi racconta su McTominay Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: McTominay sblocca Napoli Parma e fa 1-0, poi il Var annulla tutto per fuorigioco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Napoli-Parma: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Napoli-Parma: convocati e probabili formazioni; Dove vedere il recupero Napoli-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Napoli-Parma Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie. Live Napoli-Parma 0-0, Buongiorno sfiora il vantaggio: salva tutto Rinaldi - Il Napoli pareggia contro l'Inter a San Siro domenica grazie a un McTominay in forma smagliante, permettendo agli azzurri di rimanere in piena lotta scudetto. ilmattino.it

Napoli-Parma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol annullato a McTominay - Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE – Napoli-Parma 0-0, gol annullato per fuorigioco - 35' Azione pericolosa Parma, chiude bene Di Lorenzo 34' Di Lorenzo di piatto manda alto 32' Ci prova in girata Hojlund e tira alto. iamnaples.it

DISALLOWED - Mazzocchi offside in the build-up. #NapoliParma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A, in campo Napoli-Parma. Alle 20:45 Inter-Lecce Recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025, al "Maradona" azzurri impegnati a non staccarsi dalla vetta. I nerazzurri provano la fuga. Segui la cronaca testuale su Rainews.it facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.