Napoli-Parma 0-0 | Delprato perfetto decisivo su Spinazzola

Nel match tra Napoli e Parma, terminato 0-0, Delprato si è distinto per la sua solidità difensiva, risultando decisivo su Spinazzola. Il Parma si presenta a Napoli con l’obiettivo di ottenere punti, come affermato da Carlos Cuesta, confermando l’impegno della squadra nel tentativo di mantenere un buon rendimento in campionato.

Il Parma va a Napoli con la volontà di fare punti. Carlos Cuesta ha detto chiaramente che ci proverà. Come? Stravolgendo la formazione. Si torna alla difesa a tre, con Valenti capitano, Troilo e Circati. Ma la novità sta tra i pali: debutta in Serie A Filippo Rinaldi. In mediana torna Estevez. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Napoli-Parma 0-0, il Var ferma gli azzurri: ora l'Inter può scappare - Il Napoli pareggia contro l'Inter a San Siro domenica grazie a un McTominay in forma smagliante, permettendo agli azzurri di rimanere in piena lotta scudetto. ilmattino.it