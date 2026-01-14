Napoli-Parma 0-0 | altra frenata degli azzurri E ora Inter e Milan possono scappare

Napoli e Parma si sono affrontate nella 16ª giornata di Serie A, terminando con un risultato di 0-0. La partita, rinviata a dicembre per la Supercoppa Italiana vinta dal Napoli, rappresenta una tappa importante nel girone d'andata, che si conclude con alcune partite ancora da recuperare. La frenata degli azzurri apre spazi per Inter e Milan, che potrebbero approfittarne per assumere posizioni di vertice in classifica.

Napoli, 14 gennaio 2026 - Per completare il girone d'andata mancano all'appello le quattro partite rinviate a dicembre per fare spazio alla Supercoppa Italiana, poi vinta dal Napoli, che nella 16esima giornata deve vedersela (a scoppio ritardato) con il Parma. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, con il rimpianto del gol annullato a McTominay per fuorigioco di Mazzocchi, l'impressione è che sia solo questione di tempo affinché gli azzurri sblocchino la contesa contro i ducali, schierati con un fitto turnover. Invece proprio una delle seconde linee ospiti, il debuttante portiere Rinaldi, diventa protagonista del muro erto dalla squadra di Cuesta, che strappa un punto pesantissimo al Maradona in ottica della propria lotta salvezza, già rinfrancata dal successo di Lecce.

