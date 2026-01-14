Napoli le mamme degli alunni occupano l’istituto De Filippo di Ponticelli chiuso per i bagni inagibili

A Napoli, le mamme degli studenti dell’istituto “De Filippo” di Ponticelli hanno occupato l’edificio, che rimane chiuso a causa dei bagni inagibili. Le famiglie chiedono interventi per garantire servizi igienici funzionanti, sottolineando che non riprenderanno le attività scolastiche finché le condizioni non saranno migliorate. La protesta evidenzia le difficoltà e le preoccupazioni delle famiglie riguardo alla sicurezza e al benessere degli studenti.

"Non torneremo nelle nostre case fino a quando i nostri figli potranno tornare a scuola con dei servizi igienici che funzionano". Marianna Boccia è solo una delle mamme che da ieri sera hanno occupato l'istituto comprensivo "De Filippo" di Ponticelli (350 alunni) a Napoli chiuso dal 19 dicembre scorso a causa di un problema idraulico ai bagni. La preside Concetta Stramacchia ha fatto tutto il possibile: da mesi segnala il malfunzionamento della fognatura ma nessuno l'ha ascoltata. Ora a passare all'azione sono le madri degli studenti che non ne vogliono sapere di doppi turni in un altro plesso: "Se dovessimo accettare questa soluzione ci abbandonerebbero per sempre", spiega a "Il Fatto Quotidiano" Marianna.

