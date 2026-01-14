Napoli in squadra c’è già capitan futuro? Salvione | Grandissimo calciatore ha carattere ed eleganza

Il Napoli di oggi si distingue non solo per le qualità tecniche dei suoi giocatori, ma anche per la presenza di una leadership forte e consolidata. Tra i protagonisti, Salvione sottolinea le qualità di Capitan Futuro, un calciatore con carattere ed eleganza, che contribuisce a rafforzare l’identità del gruppo. Questa combinazione di talento e leadership è alla base del successo e della coesione della squadra partenopea.

