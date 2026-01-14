Napoli in squadra c’è già capitan futuro? Salvione | Grandissimo calciatore ha carattere ed eleganza

Da dailynews24.it 14 gen 2026

Il Napoli di oggi si distingue non solo per le qualità tecniche dei suoi giocatori, ma anche per la presenza di una leadership forte e consolidata. Tra i protagonisti, Salvione sottolinea le qualità di Capitan Futuro, un calciatore con carattere ed eleganza, che contribuisce a rafforzare l’identità del gruppo. Questa combinazione di talento e leadership è alla base del successo e della coesione della squadra partenopea.

Il Napoli di oggi non è soltanto una squadra ricca di talento, ma anche un gruppo che può contare su una leadership diffusa, solida e riconoscibile. Dopo anni di crescita, culminati con la conquista di due Scudetti, il club azzurro ha costruito uno spogliatoio maturo, in cui convivono personalità forti, esempi quotidiani e figure capaci . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

