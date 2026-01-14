Napoli Cippo di Sant’Antuono | allerta baby-gang Borrelli | Sabato notte rischio guerriglia urbana

A Napoli, il Cippo di Sant’Antuono è al centro di un crescente allarme legato alla presenza di baby-gang. Secondo Borrelli, sabato notte si rischia una vera e propria guerriglia urbana. Il deputato sottolinea che questi episodi non devono essere considerati folklore, ma un corso accelerato di criminalità che forma le future generazioni di camorristi.

Il deputato: “Non chiamatelo folklore: è un corso intensivo di criminalità dove si diplomano aspiranti camorristi. Sorvegliare Sanità, Quartieri Spagnoli e Cavone.”. Con l’approssimarsi del 17 gennaio, giorno dedicato a Sant’Antonio Abate, Napoli piomba nuovamente nell’incubo dei “ cippi ”. Quella che un tempo era una tradizione purificatrice legata al fuoco e alla benedizione degli animali, è stata trasformata dalle baby-gang cittadine in una vera e propria esercitazione militare di stampo criminale. Nelle ultime ore si è scatenata la corsa agli ultimi alberi di Natale: i giovanissimi li sradicano dai marciapiedi o li trascinano via con gli scooter come “bottini di guerra”, pronti a incendiarli sabato notte, subito dopo la partita del Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

