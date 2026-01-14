Napoli bloccato dal Parma | una scelta di Conte ha lasciato tutti perplessi

Il Napoli conclude la partita contro il Parma con un pareggio a zero, lasciando molti osservatori perplessi. La decisione di Conte di optare per questa formazione ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti, in un momento cruciale della stagione. Un risultato che potrebbe influire sulla posizione in classifica e sulla corsa ai primi posti, evidenziando l’importanza delle scelte tattiche in partite decisive.

Il Napoli pareggia per 0-0 contro il Parma. Questo è un risultato che ha il sapore della beffa per gli azzurri, che rischiano di allontanarsi ancora di più dalla vetta della classifica. Nel parapiglia finale, ha generato qualche dubbio la scelta di Stellini (probabilmente su indicazione di Conte dagli spalti) di sostituire il neo-entrato Neres. Giallo Neres: quale il motivo della sostituzione?. Gli azzurri hanno avuto sempre il controllo del match, ma pagano una scarsa concretezza sotto porta. Nel primo tempo gli azzurri avevano anche sbloccato il match, ma la rete è stata annullata per un fuorigioco a dir poco millimetrico di Mazzocchi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

