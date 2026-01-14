Napoli anticipi e posticipi Serie A e Coppa Italia | quando giocano gli azzurri
Ecco le date e gli orari aggiornati degli anticipi e posticipi delle partite di Napoli in Serie A e Coppa Italia. La Lega Calcio ha comunicato i dettagli della 23ª giornata e degli incontri successivi, offrendo così un quadro completo degli impegni degli azzurri per le prossime settimane. Queste informazioni sono utili per seguire con attenzione il percorso della squadra durante la stagione.
Dopo l'eliminazione di ieri sera della Roma dalla Coppa Italia a causa della sconfitta all'Olimpico contro il Torino, la Lega Calcio ha reso noti i giorni e gli orari della 23esima e della. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
