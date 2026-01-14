Napoli ancora beffato dalle decisioni arbitrali | è già polemica fra i tifosi

Il Napoli si trova in parità con il Parma al termine del primo tempo, con molte occasioni sventate dal portiere avversario Rinaldi. Tuttavia, la partita è stata segnata da una decisione arbitrale contestata dai tifosi, riguardante un fuorigioco molto stretto di Mazzocchi che ha annullato un gol di Scott McTominay. La situazione ha generato discussioni tra i supporters, evidenziando ancora una volta le controversie legate alle decisioni arbitrali nel calcio.

Il Napoli chiude il primo tempo contro il Parma sul risultato di 0-0. Decisive le tante parate del portiere avversario Rinaldi, ma anche una scelta arbitrale che ha scatenato l'ira dei tifosi del Napoli: si tratta del fuorigioco a dir poco millimetrico di Mazzocchi che ha portato all'annullamento della rete di Scott McTominay. Il fuorigioco di Mazzocchi sul gol di McTominay è un giallo: le immagini. Il gol, inizialmente convalidato in campo, è stato annullato con l'ausilio del VAR. Le immagini del SAOT che dovrebbero certificare il fuorigioco, però, non tolgono tutti i dubbi: Mazzocchi sembra infatti oltre solo con una porzione pressocché millimetrica della spalla (considerando che il braccio non viene contato come parte punibile per il fuorigioco).

IL MATTINO - Napoli-Verona, due decisioni arbitrali che pesano nella lotta scudetto - 2 e delle reazioni degli azzurri, penalizzati dalle decisioni del direttore di gara: "Rabbia contro un arbit ... napolimagazine.com

“Che deve fare con quel braccio? Deve amputarlo? Diventa difficile, ma andiamo avanti”: Conte contro le decisioni arbitrali - Potevano ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi a reagire, avendo la forza giusta per andare a pareggiarla”. ilfattoquotidiano.it

