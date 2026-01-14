Napoli altra frenata | lo 0-0 col Parma è il terzo pari di fila
Il Napoli chiude con un altro pareggio, questa volta 0-0 contro il Parma, segnando il terzo risultato utile consecutivo. Senza la presenza di Antonio Conte in panchina, a causa della squalifica, gli azzurri incontrano difficoltà nel trovare la rete. La partita si conclude senza reti, proseguendo un momento di pareggi che mette in evidenza le sfide della squadra in questa fase della stagione.
Nuova delusione per il Napoli. Senza Antonio Conte in panchina, a causa della squalifica per l'espulsione di San Siro, gli azzurri nel recupero della 16a giornata vanno a sbattere contro il muro difensivo costruito dal Parma e mettono a referto un nuovo pareggio, dopo quelli con il Verona e con l’Inter. I campioni d’Italia rischiano così di veder allontanare ancor di più la vetta della classifica,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
