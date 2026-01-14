Nadia Battocletti torna in gara! A Campaccio da campionessa in carica c’è Niyomukunzi

Nadia Battocletti parteciperà nuovamente alla gara di Campaccio, in programma domenica 25 gennaio a San Giorgio su Legnano. La campionessa in carica si confronterà con altri atleti, tra cui Niyomukunzi, in una competizione valida per il circuito di corsa su strada. L’evento rappresenta un’occasione importante per gli appassionati di atletica leggera e per chi segue da vicino le performance dei talenti italiani.

Nadia Battocletti tornerà in gara domenica 25 gennaio in occasione del Campaccio, che andrà in scena a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). Data rinnovata per il tradizionale appuntamento dell’Epifania, per l’occasione posticipato di un paio di settimane a causa dei Mondiali di cross che si sono disputati sabato 10 gennaio a Tallahassee (USA). La 69ma edizione del kermesse segnerà il rientro dell’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri, reduce dal successo ottenuto alla BOclassic lo scorso 31 dicembre. La fuoriclasse trentina si cimenterà nella tappa gold del World Athletics Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante di cui l’azzurra è la detentrice. 🔗 Leggi su Oasport.it

