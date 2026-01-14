Myriam Sylla a riposo in Europa il Galatasaray di Barbolini avanza in CEV Cup

Il Galatasaray si è qualificato ai playoff della CEV Cup femminile, seconda competizione europea, grazie alla vittoria per 3-1 sul Roeselare. La squadra, ora in riposo in Europa, si prepara a proseguire il cammino nella competizione sotto la guida di Barbolini. Myriam Sylla, tra le protagoniste, osserva con fiducia l’avanzamento della squadra.

Il Galatasaray ha sconfitto il Roeselare per 3-1 (25-16; 24-26; 25-21; 25-17) e si è qualificato ai playoff della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. La corazzata turca, attualmente terza nel proprio campionato, aveva prevalso per 3-0 nell’andata degli ottavi di finale disputata settimana scorsa nella tana delle belghe e oggi ha chiuso i conti di fronte ai 1.500 spettatori che si sono seduti sugli spalti del Burhan Felek Salonu. Dopo aver saltato la sfida di settimana scorsa e aver poi convinto in campionato (15 punti nel 3-1 rifilato al Kuzeyboru sabato pomeriggio), Myriam Sylla non ha giocato questo impegno continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

