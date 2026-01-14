Musica | i Fuoriprogramma vincono Ersu Wave premio della critica per MartyPan

I Fuoriprogramma si sono aggiudicati il premio della critica Ersu Wave 2025, un riconoscimento promosso da Panastudio Productions ed Ersu nell’ambito dell’Ersu Festival, con la direzione artistica di Francesco Panasci. L’evento, rivolto agli studenti universitari della Sicilia occidentale, mira a valorizzare le giovani realtà musicali e culturali della regione. La vittoria evidenzia l’interesse crescente verso nuove proposte musicali emergenti nel panorama locale.

