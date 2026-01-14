Musica | i Fuoriprogramma vincono Ersu Wave premio della critica per MartyPan
I Fuoriprogramma si sono aggiudicati il premio della critica Ersu Wave 2025, un riconoscimento promosso da Panastudio Productions ed Ersu nell’ambito dell’Ersu Festival, con la direzione artistica di Francesco Panasci. L’evento, rivolto agli studenti universitari della Sicilia occidentale, mira a valorizzare le giovani realtà musicali e culturali della regione. La vittoria evidenzia l’interesse crescente verso nuove proposte musicali emergenti nel panorama locale.
Proclamato il vincitore di Ersu Wave 2025, iniziativa frutto della sinergia tra Panastudio Productions ed Ersu, con la direzione artistica di Francesco Panasci, nell'ambito delle iniziative culturali di Ersu Festival in favore degli studenti universitari della Sicilia occidentale.
