Museo Duca di Martina alla Floridiana un secolo tra arte e collezionismo a Napoli

Il Museo Duca di Martina alla Floridiana di Napoli compie cent’anni. Dal 17 gennaio 1926, il museo si dedica alla conservazione e valorizzazione delle ceramiche e delle arti decorative, ospitato nella suggestiva Villa Floridiana. Questo anniversario rappresenta un’occasione per riflettere su un secolo di collezionismo e cultura, all’interno di uno dei contesti più eleganti della città. Un'importante tappa nella storia museale napoletana, aperta a visitatori e appassionati.

Cent'anni di arte, collezionismo e bellezza condivisa. Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 11, i Musei Nazionali del Vomero celebrano il centenario dell'istituzione del Museo delle ceramiche Duca di Martina, uno dei luoghi più raffinati d'Europa dedicati alle arti decorative, ospitato nella cornice neoclassica della Villa Floridiana. Dal Regio Decreto alla collezione pubblica. Era il 17 gennaio 1926 quando un Regio Decreto firmato da Vittorio Emanuele III sanciva ufficialmente la fondazione del Museo, destinato ad accogliere la straordinaria collezione di Placido de Sangro, duca di Martina. A distanza di un secolo, quella raccolta – nata dal gusto enciclopedico e dalla passione collezionistica di uno dei protagonisti dell'Ottocento europeo – continua a raccontare una storia di visione, apertura internazionale e profondo legame con Napoli.

Un secolo di bellezza alla Floridiana. Il Museo Duca di Martina celebra 100 anni dalla sua istituzione: cento anni di collezionismo, arti decorative e sguardi sul mondo, custoditi nella cornice senza tempo della Villa Floridiana. Sabato 17 gennaio 2026 O facebook

