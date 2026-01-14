Museo Cappella San Severo | ingresso ridotto e possibilità di fare foto ecco quando

Il Museo Cappella San Severo offre a gennaio opportunità di visita con condizioni speciali. Il 19 gennaio, in occasione del Blue Monday, sarà possibile accedere con ingresso ridotto e scattare foto. Inoltre, dal 30 gennaio al 1° febbraio, si svolgeranno visite guidate tematiche in occasione del compleanno del principe Raimondo di Sangro. Questi eventi permettono di scoprire l'arte e la storia di questo importante sito barocco.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Museo Cappella Sansevero propone a gennaio due appuntamenti speciali per immergersi nell'arte, nella storia e nelle meraviglie del suo tempio barocco: in occasione del Blue Monday, lunedì 19 gennaio, sarà possibile visitare il Museo ad un costo ridotto e, eccezionalmente, scattare fotografie, mentre nel fine settimana dal 30 gennaio al 1° febbraio i visitatori potranno partecipare alle visite guidate tematiche per festeggiare il compleanno del principe Raimondo di Sangro, genio poliedrico dall'insaziabile curiosità. Blue Monday Sansevero Il Museo Cappella Sansevero ha scelto di trasformare il terzo lunedì di gennaio, definito come il giorno più "triste" dell'anno, in un momento speciale.

