muore nel pronto soccorso i familiari lo apprendono il giorno dopo

Una famiglia scopre con ritardo la morte di una congiunta, avvenuta nel Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino. I familiari apprendono della scomparsa soltanto il giorno seguente, evidenziando una possibile criticità nella comunicazione tra struttura sanitaria e cittadini. Questo episodio solleva interrogativi sulla gestione delle informazioni e sulla tempestività delle comunicazioni in ambito ospedaliero.

Tempo di lettura: < 1 minuto Apprendono la morte della propria congiunta, ricoverata al Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, soltanto il giorno dopo il decesso. La denuncia arriva dai familiari di una 84enne di Montemarano, che era stata trasferita nel pomeriggio di venerdì in ambulanza dalla Rsa di cui era ospite, per una patologia cardiologica complessa. L’anziana è spirata sulla barella del Pronto Soccorso alle cinque di domenica scorsa. A spiegare cosa è accaduto è il primario del reparto di Emergenza del “Moscati”, Antonino Maffei, che ha chiesto scusa al figlio dell’anziana esprimendo “ rammarico per quanto accaduto da parte di tutta l’Azienda”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

