Muore ladro ferito lasciato in ospedale

Un uomo, ferito da arma da fuoco al petto, è stato lasciato davanti all’ospedale di Magenta, in provincia di Milano, e successivamente è deceduto. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica e le circostanze dell’evento. Le autorità stanno indagando per chiarire i fatti e accertare eventuali responsabilità.

21.52 Un uomo è morto, dopo essere stato abbandonato davanti all'ospedale di Magenta, in provincia di Milano con una ferita da arma al petto. Dopo le primi indagini, si scopre che la vittima con un complice hanno fatto irruzione in una villa a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese,ma all'interno c'era il proprietario,il quale,dopo essere stato aggredito, è riuscito a colpire e ferire uno dei ladri con un coltello. I due sono scappati in auto con un terzo complice, e l'uomo ferito è stato poi lasciato davanti all'ospedale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Rapina in villa, il ladro accoltellato dal padrone di casa durante il raid: morto in ospedale - Lonate Pozzolo: il proprietario di un’abitazione presa di mira da due banditi, dopo aver ricevuto una scarica di pugni sul volto, ha colpito un aggressore con una lama. msn.com