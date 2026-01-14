Muggiò trasfusioni di sangue urgenti per la 31enne accoltellata in casa | è grave ma stabile

Una donna di 31 anni è stata accoltellata in casa a Muggiò e ha ricevuto trasfusioni di sangue urgenti. Attualmente, le sue condizioni sono considerate gravi, ma stabili. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio, mentre le forze dell'ordine continuano le indagini per chiarire quanto accaduto.

Muggiò (Monza e Brianza), 14 gennaio 2025 – È in condizioni stabili, ma ha dovuto ricevere trasfusioni urgenti di sangue, la donna di 31 anni accoltellata in casa ieri sera a Muggiò. Il bollettino arriva dall'ospedale Irccs San Gerardo, dove è attualmente ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Nell’aggiornamento si legge che a causa delle ferite riportate è stato necessario procedere con delle trasfusioni di sangue urgenti. La donna stamane è apparsa sveglia e collaborante, resta tuttavia in prognosi riservata. Per l'aggressione, intanto, è stato arrestato il marito 43enne: dalle prime ricostruzioni, sarebbe stato lui a colpire la moglie con l'arma da taglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Muggiò, donna accoltellata davanti al figlio di un anno. Il marito sporco di sangue va dai carabinieri: arrestato

Leggi anche: Muggiò, donna accoltellata in casa dall'ex

