Mozzo ottiene due contributi Pnrr per la scuola primaria M del Brolo

Il Comune di Mozzo ha ricevuto due contributi del PNRR, per un totale di 130.000 euro, destinati all’adeguamento delle misure antincendio della scuola primaria “M. del Brolo”. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza e le condizioni della struttura scolastica, garantendo un ambiente più sicuro per studenti e personale. I fondi rappresentano un passo importante nel processo di aggiornamento e potenziamento degli spazi educativi del territorio.

Il Comune di Mozzo si è aggiudicato un contributo di 130mila euro per l'adeguamento delle misure antincendio della Scuola primaria "M. del Brolo" e di 130mila euro per l'adeguamento delle misure antincendio della Scuola secondaria di primo grado "P. Brolis", grazie a due contributi del Pnrr. Il finanziamento è stato ottenuto grazie alla partecipazione – con due domande di contributo inviate il 10 dicembre 2025 – al bando Pnrr del 26112025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

