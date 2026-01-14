Movimenti di mercato in casa Sangiovannese

La Sangiovannese annuncia alcune variazioni nella rosa in vista delle prossime partite interne. Il club ha infatti deciso di separarsi dai giovani portiere Lorenzo Viti e dall’esterno Nicolò Perin, segnando un cambiamento importante in difesa e in attacco. Questi movimenti di mercato riflettono la volontà di adattarsi alle esigenze della stagione e di prepararsi al meglio per le sfide future.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – La Sangiovannese cambia volto in difesa e in attacco a poche settimane dalla ripresa dei match casalinghi: due giovani elementi, il portiere Lorenzo Viti e l’esterno mancino Nicolò Perin hanno infatti lasciato la società. Per Viti, classe 2003, la stagione è stata segnata da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per circa due mesi, limitandolo a sole due apparizioni ufficiali in Coppa Italia contro la Castigionese. Una parentesi breve, che apre ora la strada a nuovi innesti. Discorso diverso per Nicolò Perin, classe 2004, che lo scorso 9 novembre ha subito la rottura dei legamenti del ginocchio durante il match col Figline, chiudendo anticipatamente la sua stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

