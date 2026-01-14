Motorvalley arriva su Netflix | il trailer della serie racing con Luca Argentero

Motorvalley approda su Netflix, portando sullo schermo una nuova serie dedicata al mondo delle corse. Con Luca Argentero nel ruolo principale, la produzione offre uno sguardo autentico e coinvolgente sulla passione per il racing. Le prime immagini rivelano un racconto intenso, caratterizzato da profondità e realismo, pensato per gli appassionati e per chi desidera conoscere meglio questo universo.

Le prime sequenze della nuova serie televisiva sulla piattaforma streaming con protagonista la star di Doc - Nelle tue mani e Le fate ignoranti. È stato pubblicato online il trailer ufficiale di Motorvalley, la nuova serie in sei episodi con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini pronta a debuttare in esclusiva sulla piattaforma di Netflix a febbraio. La produzione è firmata Matteo Rovere per Groenlandia, con il supporto della Regione Emilia-Romagna. L'idea nasce da Francesca Manieri, Gianluca Bernardini e Matteo Rovere, ed è diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci. La scrittura è affidata a un team che include Manieri, Rovere, Bernardini, Michela Straniero ed Erika Z. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Motorvalley arriva su Netflix: il trailer della serie racing con Luca Argentero Leggi anche: Motorvalley: ecco il trailer della nuova serie Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini Leggi anche: Motorvalley, in arrivo su Netflix la nuova serie con Luca Argentero e Giulia Michelini La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. One Piece, su Netflix i pirati di Luffy si scontrano con la Baroque Works nel nuovo trailer della stagione 2; Luca Argentero torna nel 2026 con 3 serie tv: Motorvalley, L’avvocato Ligas e Doc. Motorvalley arriva su Netflix: il trailer della serie racing con Luca Argentero - Le prime sequenze della nuova serie televisiva sulla piattaforma streaming con protagonista la star di Doc - movieplayer.it

Luca Argentero sfreccia su Netflix con Giulia Michelini: il trailer di Motorvalley è da perdere la testa - Diamo un primo sguardo alla prossima serie in esclusiva su Netflix creata da Matteo Rovere, la mente dietro a Veloce come il vento con Stefano Accorsi ... libero.it

Motorvalley: trailer ufficiale e data d’uscita della nuova serie Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini - Motorvalley debutta il 10 febbraio su Netflix: trailer ufficiale della serie con Luca Argentero e Giulia Michelini ambientata nel GT. cinefilos.it

MOTORVALLEY (2026) | Trailer ufficiale della serie italiana di Netflix con Luca Argentero

Velocità, passione e motori: in Emilia-Romagna non sono solo storia, sono DNA. Dal cuore della Motor Valley arriva una nuova serie TV che ne racconta anche l’anima e l’adrenalina. Motorvalley, con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.