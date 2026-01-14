Motorvalley arriva su Netflix | il trailer della serie racing con Luca Argentero

Motorvalley approda su Netflix, portando sullo schermo una nuova serie dedicata al mondo delle corse. Con Luca Argentero nel ruolo principale, la produzione offre uno sguardo autentico e coinvolgente sulla passione per il racing. Le prime immagini rivelano un racconto intenso, caratterizzato da profondità e realismo, pensato per gli appassionati e per chi desidera conoscere meglio questo universo.

Le prime sequenze della nuova serie televisiva sulla piattaforma streaming con protagonista la star di Doc - Nelle tue mani e Le fate ignoranti. È stato pubblicato online il trailer ufficiale di Motorvalley, la nuova serie in sei episodi con protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini pronta a debuttare in esclusiva sulla piattaforma di Netflix a febbraio. La produzione è firmata Matteo Rovere per Groenlandia, con il supporto della Regione Emilia-Romagna. L'idea nasce da Francesca Manieri, Gianluca Bernardini e Matteo Rovere, ed è diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci. La scrittura è affidata a un team che include Manieri, Rovere, Bernardini, Michela Straniero ed Erika Z. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

