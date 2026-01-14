Motogp Tardozzi | Marquez pronto in Malesia Contratti dopo Campiglio

Il Ducati Lenovo Team si prepara per la stagione 2026 con due obiettivi principali: il recupero completo di Marc Marquez, ancora in fase di riabilitazione dopo l’infortunio dello scorso anno, e la definizione dei contratti, che saranno discussi dopo l’appuntamento di Campiglio. Tardozzi ha confermato che Marquez sarà pronto per la gara in Malesia, evidenziando l’impegno della squadra nel rafforzare la propria formazione.

Bologna, 14 gennaio 2026 – Due aspetti prioritari oggi per Ducati Lenovo Team in vista del 2026. Il primo, in assoluto il principale, è riavere Marc Marquez al cento per cento dopo l'infortunio nel finale della scorsa stagione e a mondiale già acquisito. Vacanze di lavoro fisico per il campione 2025 che è sulla retta via per tornare al massimo della forma per i test di febbraio a Sepang. Una buona notizia per Ducati. L'altro aspetto, invece, riguarda le scrivanie e il mercato, meno la pista, con i rinnovi dei contratti in scadenza proprio dello spagnolo e del compagno di squadra Pecco Bagnaia. Il 2027 vedrà un cambio regolamentare consistente e tanti top driver saranno a scadenza a fine 2026, quindi eventualmente liberi di accasarsi altrove a caccia della moto migliore.

