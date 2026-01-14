Moschiano archiviato il caso delle dimissioni di Addeo e dei consiglieri di minoranza
Il Tribunale di Avellino ha ufficialmente archiviato la denuncia presentata dal sindaco di Moschiano, Sergio Pacia, e da alcuni consiglieri di maggioranza, contro l’ex sindaco Rosario Addeo e due consiglieri di minoranza, Fioravante Santaniello e Aniello Manfredi. La decisione conclude definitivamente la vicenda giudiziaria, ristabilendo la serenità nel contesto amministrativo locale.
